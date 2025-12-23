Lunghi: “Cuando Milei excluye a Kicillof está dejando de lado a la mitad de Argentina”

Lunghi, este martes, durante el acto junto a Kicillof por la entrega de 66 viviendas en Tandil.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la entrega de 66 viviendas para familias beneficiarias del municipio de Tandil, donde estuvo acompañado del intendente local, el radical Miguel Ángel Lunghi. Más allá del importante acto de adjudicación de las nuevas casas, se destacaron las palabras del mandatario del distrito serrano, que valoró el aporte del gobierno bonaerense en la continuidad de la obra pública.

Durante su alocuación Lunghi se permitió incluso hacer foco en la situación de exclusión que el presidente Javier Milei evidencia contra la provincia de Buenos Aires.

Kicillof y Lunghi en una de las entregas de viviendas en Tandil.

Luego de que Kicillof reconociera que “en la Argentina existe un problema muy serio de acceso a la vivienda” y sostuviera que “ante ello el Estado no puede mirar para otro lado”, el intendente tandilense hizo uso de la palabra y se permitió respaldar al titular del Ejecutivo provincial.

“Sabemos los esfuerzos que hace el Gobierno bonaerense para continuar con las obras de infraestructura y servicios que necesitan los vecinos y que hacen crecer a Tandil”, sostuvo Lunghi en primera instancia.

De inmediato, el jefe comunal radical agregó: “El diálogo es una herramienta fundamental, por eso cuando Nación excluye al gobernador de la provincia de Buenos Aires se está dejando de lado a la mitad de Argentina”, sentenció.

Finalmente Lunghi sumó: “No se trata de renunciar a las convicciones, sino de comprender que sin cooperación no es posible construir una ciudad, una provincia, ni un país con futuro”, concluyó.

Los policías que culminaron sus estudios de diplomatura universitaria en gestión de la seguridad rural.

Además, durante la jornada, el gobernador y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para reforzar las tareas de prevención del delito en Tandil .

Las autoridades también entregaron certificados para efectivos que culminaron sus estudios de diplomatura universitaria en gestión de la seguridad rural.