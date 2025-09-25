Rossi fue héroe en los penales y Flamengo sacó a un gran Estudiantes de la copa

Rossi empezó a romper la serie al detener el tiro de Benedetti, la figura en los 90. El exBoca volvió a mostrar su dominio en esa instancia.

Nada para reprocharse. Estudiantes de La Plata volvió a mostrar su mística copera con una actuación superlativa frente a Flamengo, que lo había superado ampliamente en Río de Janeiro, le ganó 1 a 0, mereció más, pero no lo pudo definir y en los penales hubo un héroe argentino que juega para los brasileños. Con su especialidad, Agustín Rossi detuvo dos disparos, metió al "mengao" entre los cuatro mejores de América y serán los rivales de Racing.

En el primer tiempo, el cuadro argentino supo sufrir y contener los ataques del rival, con gran participación del arquero Fernando Muslera, pero también supo golpear en el momento justo para abrir el marcador e igualar la serie. En una de las últimas jugadas de la etapa inicial, Gastón Benedetti recibió un envío al área por parte de Santiago Núñez y sacó un potente zurdazo de volea que le rompió las manos a Agustín Rossi y se metió dentro del arco.

A los 28 minutos del complemento, la euforia apareció en los hinchas pincharratas presentes en el Jorge Luis Hirschi cuando Gastón Benedetti ponía el segundo gol del cotejo tras una gran definición por encima del guardameta rival. Sin embargo, el árbitro Piero Maza, con apoyo del VAR, decidió anular el mismo por un fuera de juego del lateral izquierdo. El encuentro continuó con paridad en cuanto al juego y ninguno de los conjuntos pudo vencer la defensa rival para evitar llevar el mismo a los penales. Desde los doce pasos, el exarquero de Boca se convirtió en figura y sentenció el pase del Mengão a las semifinales al detener los remates de Benedetti y Ascacibar.

En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.

