Horror: un nene de 9 años estaba jugando en la calle y terminó siendo arrollado por una retroexcavadora

Un trágico accidente generó conmoción en la comunidad de Taco Ralo, dentro del departamento santiagueño de Graneros, durante la tarde de ayer: un niño de 9 años perdió la vida tras haber sido atropellado por una máquina retroexcavadora. El hecho se registró alrededor de las 15.30, en el paraje San Isidro, cuando Aron Josué Sotelo, de apenas 9 años, fue arrollado por una retroexcavadora amarilla marca Lovon.

El utilitario estaba siendo conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en Alpachiri. La víctima falleció en el acto, según confirmaron fuentes policiales. De acuerdo con el testimonio del hombre que estaba al volante, se encontraba realizando trabajos con la máquina dentro de una finca propiedad de un sujeto identificado como Gonzalo Jiménez. El individuo aseguró que no advirtió la presencia del menor.

El pequeño habría estado jugando en las inmediaciones al momento del accidente. Personal de la Comisaría de Taco Ralo intervino de inmediato y preservó la escena, mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Atentados y Graves Delitos contra las Personas del Centro Judicial Concepción, bajo la carátula de homicidio culposo.

En ese contexto, las autoridades continúan con las tareas investigativas para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el lamentable hecho. Por lo pronto, el acusado no quedará detenido ya que se considera que se trató de un hecho completamente fortuito, aunque la causa podría verse modificada en las próximas horas.