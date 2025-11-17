Tragedia: un nene de 4 años murió luego de que se incendiara un camión en el que jugaba

La localidad cordobesa de Ordóñez quedó conmocionada tras la muerte de un nene de 4 años, que falleció luego de que se incendiara la parte trasera del camión en el que jugaba. Las causas del siniestro aún no fueron establecidas, aunque los primeros indicios señalan que una garrafa habría tomado fuego en la zona de la cama del vehículo. El incendio avanzó de manera violenta y las llamas alcanzaron al pequeño: pese a los intentos de rescate, el niño no pudo ser puesto a salvo.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado y generó profunda consternación entre vecinos y familiares. Personal policial y servicios de emergencia llegaron hasta el lugar, pero no pudieron revertir la tragedia. Según informaron medios locales, el fuego consumió rápidamente la estructura interna del camión, dificultando cualquier tipo de intervención. La Justicia abrió una investigación para determinar cómo se inició el incendio y qué factores intervinieron.

Mientras tanto, otra tragedia infantil sacudió a la provincia de Santa Fe. Una nena de 2 años murió aplastada por una reja en el Club Sportivo Rivadavia de San Genaro, donde jugaba en la zona gastronómica. El portón corredizo se desprendió de manera repentina y cayó sobre la pequeña por razones que aún están bajo investigación. El hecho ocurrió el sábado 8 de noviembre por la noche y generó un fuerte impacto en la comunidad local.

Tras el accidente, familiares y Bomberos Voluntarios intentaron reanimarla y la trasladaron de urgencia a una clínica cercana. A pesar del rápido accionar y los esfuerzos médicos, la pequeña falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades buscan esclarecer por qué cedió la estructura y si hubo fallas en el mantenimiento del portón.