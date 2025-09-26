Tras pedir dadores de sangre, Guadalupe fue operada con éxito y comienza una nueva etapa en su tratamiento

La reconocida artista Guadalupe Leuviah fue sometida durante las últimas horas a una intervención quirúrgica en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), que se extendió durante cuatro horas y finalizó de manera satisfactoria. Según confirmaron sus allegados a 0223, se trató de una operación paliativa debido a la magnitud del tumor que afecta a la exvedette.

“Gracias a Dios la operación salió bien. No fue una operación curativa, fue una operación paliativa en realidad, porque el tumor era muy grande y manchó las paredes de otros órganos”, explicaron desde su entorno.

La intervención permitirá que Guadalupe pueda volver a ingerir alimentos por vía oral, lo que le dará la posibilidad de recuperar fuerzas para luego iniciar un tratamiento que definirá el equipo de oncología. “Va a tener calidad de vida ahora, porque va a poder empezar a comer, tomar fuerza y recuperarse”, agregó una fuente cercana.

Actualmente, la actriz permanece en cuidados intensivos y, según su evolución en los próximos días, será trasladada a sala común. Aunque la enfermedad podría reactivarse en el futuro, los médicos destacaron la importancia del paso dado para mejorar su bienestar.