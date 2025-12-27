De playa y sin lluvias: mirá el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este sábado un clima ideal para disfrutar de la playa, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con buen tiempo, temperaturas agradables y sin lluvias.

La jornada comenzará con algunas nubes durante la mañana, aunque rápidamente dará paso al sol, que se mantendrá presente a lo largo del día. La temperatura mínima será de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24°, un combo perfecto para quienes elijan la costa.

En cuanto al viento, soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, aunque hacia la tarde podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h.

Este sábado marca además el inicio de una semana de “súper verano”, ya que el SMN anticipa un ascenso sostenido de las temperaturas, con registros que podrían llegar hasta los 35 grados en la previa de Año Nuevo.

Con cielo estable, calor moderado y sin precipitaciones en el horizonte, el fin de semana arranca con condiciones ideales para actividades al aire libre y una ciudad que empieza a sentir de lleno el clima veraniego.