Identificaron al hombre que murió tras volcar con su camioneta: qué dice la autopsia

Se dio a conocer la identificación del hombre de 40 años que murió este sábado en Batán tras volcar la camioneta en la que circulaba sobre el Camino San Francisco, a la altura de la intersección con calle Garnier.

La víctima fue identificada como Edwin Gallardo Vega, de nacionalidad boliviana, quien, según el resultado de la autopsia, sufrió un traumatismo en el cuello y falleció por asfixia.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando la Toyota Hilux blanca en la que se desplazaba la víctima perdió el control y terminó volcada. El cuerpo de Gallardo Vega quedó atrapado dentro del rodado y tuvo que ser rescatado por personal del cuartel de Bomberos.

En el lugar del accidente trabajaron rescatistas, personal del Same y agentes de Defensa Civil y Tránsito. Las causas del vuelco continúan bajo investigación, aunque no se descarta que las condiciones climáticas adversas y la calzada mojada hayan sido factores determinantes en la tragedia.