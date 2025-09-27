Aldosivi quiere comenzar la remontada con el mismo rival que en el Apertura

En La Paternal, Justo Giani hizo un golazo para abrir el marcado. Hoy será de la partida.

Se acorta el tiempo. Aldosivi se hunde en las tablas anuales y de promedios, llega al partido de est tarde último en solitario en las dos y con muchas urgencias. A las 14.30 , buscará que, como en el Apertura, Argentinos Juniors sea el punto de inflexión para una remontada que le permita pelear la permanencia hasta la final.

Encima que no gana, de a poquito, sus rivales suman. Porque Talleres igualó la fecha pasada en Rosario con Central y anoche San Martín de San Juan sacó un punto en su visita al campeón Platense. Y pudo ser peor, porque la igualdad del “calamar” llegó en el quinto minuto de descuento .

Por eso, más allá de lo que hagan los rivales directos, Aldosivi necesita ganar, algo que no logró en las nueve fechas que van del certamen . Con la vuelta de sus hinchas a las tribunas (jugó dos partidos con popular clausurada y sólo socios), tratará de empujar para salir del fondo .

En lo futbolístico, Farre busca sus primeros puntos como técnico auriverde y cambiará más de medio equipo. Giuliano Cerato, Roberto Bochi, Agustín Palavecino, Federico Gino, Santiago Moya y Justo Giani serán de la partida .

De esta manera, el once iría con Jorge Carranza; Cerato, Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Bochi; Palavecino, Gino, Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega .

Los argentinos también tienen sus obligaciones porque hoy están fuera de la zona de clasificación. Después de un muy buen Apertura, no se terminó de acomodar y justo recuperó la memoria la fecha pasada con un claro 3 a 0 sobre Banfield.