EN VIVO: Aldosivi tuvo las mejores chances, pero sigue sin gol y se fue al descanso 0 a 0

Se acorta el tiempo. Aldosivi se hunde en las tablas anuales y de promedios, llega al partido de est tarde último en solitario en las dos y con muchas urgencias. A las 14.30 , buscará que, como en el Apertura, Argentinos Juniors sea el punto de inflexión para una remontada que le permita pelear la permanencia hasta la final.