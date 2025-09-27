EN VIVO: Aldosivi tuvo las mejores chances, pero sigue sin gol y se fue al descanso 0 a 0
Después de un arranque de dominio de Argentinos, el "tiburón" con mucho ímpetu lo emparejó y creó las mejores ocasiones.
27 de Septiembre de 2025 08:21
Por Redacción 0223
Se acorta el tiempo. Aldosivi se hunde en las tablas anuales y de promedios, llega al partido de est tarde último en solitario en las dos y con muchas urgencias. A las 14.30 , buscará que, como en el Apertura, Argentinos Juniors sea el punto de inflexión para una remontada que le permita pelear la permanencia hasta la final.
