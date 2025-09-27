Robó una farmacia, tiró el arma a un techo y lo atraparon a dos cuadras del lugar

Un ladrón que el sábado a la mañana asaltó a mano armada una farmacia en el barrio Malvinas Argentinas fue aprehendido por personal policial luego de que se despojara del arma y de una campera que tenía puesta para que no lo reconocieran

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría sexta.

Vecinos del lugar confirmaron a 0223 que el hecho fue minutos después de las diez de la mañana en el local ubicado en Luro y Calaza. Tras sustraer una cantidad de dinero no precisada, escapó a pie en dirección a la avenida Arturo Alió.

“Tiró un arma al techo de una casa y la campera con el dinero en otro terreno, pero lo atraparon en la zona de Termas de Río Hondo casi Luro”, dijo uno de los testigos. La aprehensión quedó registrada en la cámara de seguridad de una vivienda ubicada a varios metros del lugar.

El sujeto fue trasladado a la comisaría sexta donde se labraron las actuaciones de rigor en el marco de una causa a cargo de la fiscalía de Flagrancia, pero que pasaría a la fiscalía temática d robos calificados a comercios.