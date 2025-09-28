Peñarol no pudo en Caballito: el "Milrayita" se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías

El equipo de Leonardo Costa se vuelve de la gira por Buenos Aires con dos derrotas tendrá una semana de mucho trabajo para preparar el debut en el Poli.

Peñarol no pudo hacer pie en el último cuarto y cayó 97-84 en su visita a Ferro Carril Oeste en el Héctor Etchart por la segunda fecha de la Liga Nacional 2025/26 sin su principal figura, Al Thorton, y se vuelve a Mar del Plata con mucho por trabajar y reflexionar pensando en el debut de local.

El partido arrancó con un buen primer cuarto de Peñarol que le permitió sacar una distancia importante para dominar las acciones a su gusto de la mano de Luciano Guerra. Los primeros diez minutos fueron claramente para la visita que consiguió cerrar el parcial 24-15.

Pero al salir al segundo cuarto, el equipo de Leo Costa cayó en la trampa y comenzó a jugar el juego que más le gusta a Ferro. El juego del ida y vuelta totalmente desordenado y alborotado. El equipo de Caballito muestra su mejor performance a eso y le permitió reducir toda la diferencia que tenía en contra. Lo positivo para el "Milrayita" fue que el último minuto y medio pudo acomodar las cosas con un 4-0 a su favor para terminar el primer tiempo 44-39 arriba.

Al volver de los vestuarios, Ferro volvió a marcar un gran parcial para ponerse arriba en el marcador por ocho puntos de ventaja. El parcial de 15-2 fue demoledor y lo obligó a Costa a pedir tiempo muerto con tan solo cuatro minutos de haber jugado en el segmento. El tiempo muerto le permitió al equipo marplatense meter un parcial de 8-0 e igualar las acciones nuevamente a cuatro minutos del final del cuarto. Con Guerra, Pérez Tapia y Carreras como los anotadores, los de Garay y Santiago se volvieron a meter en el partido. Los últimos fueron para los locales que se terminaron quedando con el segmento y se fueron arriba a último cuarto 69-64.

El último cuarto la visita prácticamente no lo compitió. No consiguió acortar nunca la diferencia de cinco puntos y apareció en el equipo de Caballito un jugador que tal vez no estaba en los planes: ni más ni menos que Eduardo Vasirani, el ex Quilmes, fue fundamental en los últimos minutos en el mano a mano contra Basualdo para que el local se quede con el triunfo por 97-84.

Peñarol volverá a jugar el próximo sábado a partir de las 11:30 horas y será el primero como local cuando reciba a Regatas de Corrientes en el Polideportivo Islas Malvinas. Costa espera contar con Al Thorton que no pudo sumar minutos en estos dos primeros encuentros de la temporada. Además el "Milrayita" deberá mejor en defensa ya que en ambos encuentros recibió más de 80 puntos y en uno de ellos más de 90 como fue esta noche.

Síntesis: Guerra 25, Pérez Tapia 14, Vázquez 13, Basualdo 12, Carreras 9, Tolosa 7, Okafor 3, Acuña 1.