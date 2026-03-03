Se terminaron las licencias: a qué edad ya no renuevan el carnet para conducir en Argentina

Tener la licencia de conducir vigente es obligatorio para circular en calles y rutas del país, pero en los últimos meses cambiaron las reglas y muchos conductores dudan hasta qué edad puede renovarse el registro. En la Argentina no existe una edad límite automática para dejar de manejar, aunque sí varía la vigencia del carnet según la franja etaria. Además, desde 2025 se exige un certificado psicofísico obligatorio para todos los conductores. La falta de este requisito puede impedir la renovación del documento.

En cuanto a los plazos, los menores de 21 años obtienen licencias con validez de cinco años para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Entre los 21 y los 65 años se mantiene la vigencia de cinco años sin cambios. A partir de los 65 y hasta los 70, la renovación pasa a ser cada tres años. Desde los 70 años en adelante, el trámite debe realizarse todos los años con control médico obligatorio.

Qué situaciones pueden impedir la ampliación de la licencia

Si bien no hay una edad tope para renovar, existen situaciones que pueden impedir la continuidad del permiso. No aprobar el examen psicofísico puede derivar en la suspensión definitiva de la licencia. También pueden perder la validez quienes no cumplan con la renovación anual obligatoria después de los 70 años. Además, acumular cinco infracciones graves obliga a rendir nuevamente los exámenes, y los conductores principiantes que cometan faltas severas pueden ser suspendidos.

En el caso de las licencias profesionales (categorías C, D y E), desde los 65 años la revisión psicofísica puede exigirse cada dos años o con mayor frecuencia según criterio médico. Ya no es obligatorio tramitar la LiNTI para circular entre jurisdicciones, ya que los municipios habilitados pueden emitir registros válidos en todo el país. Para obtener el carnet en la Ciudad de Buenos Aires se requiere DNI con domicilio en CABA y, en algunos casos, certificado médico. Jubilados con ingresos mínimos, veteranos de Malvinas y personas con certificado de pobreza pueden acceder al trámite sin costo.