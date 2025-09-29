"Te recordaremos como...": el emotivo video del cumple de 15 de Lara, una de las tres chicas asesinadas en el crimen narco

Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, compartió en sus redes sociales un video inédito de la fiesta de 15 años, y expresó que la recordarán como “la Reynita”.

Mientras continúa la investigación para concretar todas las detenciones, sobre todo el de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, la hermana de la menor asesinada posteó un video en el que se observan diversos momentos durante su festejo de cumpleaños.

“Lara por siempre. Te recordaremos como la Reynita que eras, mi hermosa no caemos todavía, pero danos toda las fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”, expresó.

En las imágenes se ve a Lara dentro de una pileta, bailando y con un vestido blanco de quinceañera. La fiesta se realizó en noviembre del año pasado y se estima que tuvo lugar en una quinta alquilada, donde había música, mesas con varios invitados y hasta un sector especial donde estaba la torta de cumpleaños.