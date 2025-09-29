"Gracias por todo": se despedían de los amigos, los atacaron para robarles el auto y los salvaron los vecinos

Ya es una modalidad que lamentablemente se transformó en habitual. Motochorros esperan a que un auto frene, estacione o ingrese a una vivienda y asaltan a los dueños para llevarse el coche. Con mayor o menor violencia, el objetivo es el rodado. Pero esta vez, no se lo pudieron llevar.

Tras una reunión familiar de domingo por la noche en Gaboto entre Matteotti y Talcahuano, parte de los integrantes de la cena se despidieron para regresar a su hogar. "Gracias por todo", se le escucha decir a una mujer que salía de la juntada, la misma que, milésimas de segundos después, estaba a los gritos ante el ataque de los delincuentes.

Porque los motochorros se metieron rápidamente en su auto y quisieron escapar en él. Los desesperados gritos no cesaban, pero nada parecía impedir la increíble situación: de agradecer por la reunión que había terminado a las 21.30 a perder el vehículo en segundos. Hasta que llegó la salvación, y los motochorros tuvieron que abortar el robo para fugarse sin su botín.

En el barrio Las Avenidas, la alarma vecinal cumplió con creces su función. En el segundo video se ve a quienes residen en las casas de la zona salir a la calle con el sonido activado. Por tal motivo, los motochorros escaparon y no completaron el robo del auto.