“No saben con quién se están metiendo”: usurpó una casa y amenazó a los vecinos

Varios vecinos del barrio Las Dalias denunciaron prácticamente en vivo la usurpación de una vivienda que estaba desocupada por parte de un sujeto que los amenazó con un palo cuando fueron a reclamarle la intrusión en el inmueble, que es propiedad de un hombre que vive en Mar de Cobo.

En diálogo con 0223, algunos de los vecinos indicaron que la casa está ubicada en la calle Las Dalias entre Godoy Cruz y Zeballos, donde una mujer oficiaba de cuidadora. Esa fue la persona que alertó sobre el ingreso de un sujeto que había llegado al lugar en una camioneta en la que transportaba un par de heladeras.

Sucedió cerca de la medianoche.

Según la denuncia que los vecinos hicieron en la comisaría decimoquinta de nuestra ciudad, el sujeto exhibió un palo para amedrentar a las personas que reprochaban su actitud. “Váyanse” y “no saben con quién se están metiendo” fueron algunas de las amenazas que les profirió el sujeto y que puso en fuga a los denunciantes.

“Dijo que venía del barrio Libertad, que le habían dado el dato y que no tenía donde vivir con su familia. Aseguró que aunque venga el dueño de la casa no se va a retirar del lugar”, confió un vecino a este medio.

“Hicimos la denuncia y nos dejaron a merced de esta gente. Los patrulleros llegaron, estuvieron un rato y se retiraron. La casa sigue tomada”, aseguraron esta mañana.