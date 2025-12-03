Los “dealers” de Parque Peña se negaron a declarar

Las dos mujeres están en la UP N°50 de Batán.

Los tres detenidos durante los cuatro allanamientos que de manera simultánea personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas hizo en el barrio Parque Peña y en Camet se negaron a declarar en Tribunales y seguirán detenidos.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que las dos mujeres de 24 y 27 años y el hombre de 24 se entrevistaron con la defensa y no quisieron dar su versión de los hechos ante los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Al término de su presentación en el segundo piso de Tribunales fueron trasladados nuevamente a las Unidades Penales N°50 y N°44 de Batán ya que la Justicia de Garantías convirtió la aprehensión en detención.

Los tres seguirán detenidos.

Tal como se adelantó, los tres imputados cayeron tras los allanamientos que se hicieron en los domicilios ubicados en Los Talas al 4600, Los Naranjos al 4600, Los Naranjos al 4700 y Alvarez Condarco al 5700.

Como resultado del operativo secuestraron cocaína fraccionada para la venta, celulares, dinero y una balanza de precisión.