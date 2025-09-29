Vieron a la policía y se quisieron escapar: tenían una réplica de arma de fuego
Iban en una moto y los atraparon el domingo a la noche en Almafuerte y Dorrego. Se les formó una causa penal.
29 de Septiembre de 2025 08:55
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres, uno de 26 y el otro de 35 años, que circulaban en moto y que al notar la presencia policial se dieron a la fuga fueron aprehendidos por personal policial el domingo a la noche.
Vecinos de la zona de Almafuerte y Dorrego confirmaron a 0223 que el hecho se produjo cerca de las diez y media de la noche cuando los dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta tipo 110 aceleraron cuando vieron a un patrullero.
"Los interceptaron a dos cuadras y descubrieron que tenían una réplica de arma de fuego en su poder", agregaron.
Ambos fueron trasladados a la comisaría segunda dónde labraron las actuaciones que quedaron a cargo de la Fiscalía de Flagrancia.
