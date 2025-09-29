Conmoción: se le cayó el arco encima y murió en medio de un partido de fútbol

Un trágico accidente generó conmoción en las últimas horas en la isla Jordán de Cipolletti: un nene de 11 años murió cuando un arco metálico se desplomó sobre él durante la jornada de la Liga Deportiva de Confluencia. El nene, jugador de la categoría pre-décima de Pillmatun y oriundo de Río Negro, se encontraba en una de las canchas auxiliares del predio deportivo cuando ocurrió el hecho.

Según indicaron los testigos, el menor se colgó del travesaño de un arco de fútbol y, tras ello, la estructura metálica cedió y terminó cayendo sobre el cuerpo de la víctima. El chico fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, pero arribó sin signos vitales y los médicos no lograron revertir el cuadro con las maniobras de reanimación practicadas, en base a lo destacado por el parte médico oficial.

La presidenta del club Pillmatun y titular del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, se mostró consternada por el trágico incidente y acompañó a la familia en el hospital. Por su parte, el certamen regional decidió suspender de inmediato la fecha completa en señal de duelo. Dirigentes, jugadores y familias se acercaron al centro de salud donde fue asistida la víctima para dar apoyo a los padres y compañeros del joven futbolista.

Por último, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro dispuso la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte y ordenó pericias en la cancha auxiliar donde ocurrió el accidente. Asimismo, informaron que se tomarán declaraciones testimoniales para determinar eventuales responsabilidades y revisar las condiciones en que se encontraba la estructura de la portería.