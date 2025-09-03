Un particular técnico argentino vuelve al ruedo en un grande de Brasil

El argentino Jorge Sampaoli acordó su contrato para llevar adelante su segunda gestión en Atlético Mineiro, club que tuvo a cargo en 2020, y donde tendrá a disposición a los argentinos Fausto Vera, Renzo Saravia y Tomás Cuello.

Luego de dirigir en los primeros meses de 2025 al Rennes de Francia, Sampaoli estuvo sin trabajo y su nombre sonó en clubes como San Pablo, Santos e Inter,de Porto Alegre.

Mineiro está decimocuarto en el Brasileirao, fue eliminado de la Copa de Brasil y disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Bolívar, de Bolivia. A fines de la semana pasada los directivos de Mineiro decidieron despedir al veterano Cuca luego de que fueran eliminados de la Copa de Brasil y de perder con Vitoria por el Brasileirao.

