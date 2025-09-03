Un particular técnico argentino vuelve al ruedo en un grande de Brasil
Tendrá su segundo ciclo en Atlético Mineiro, último subcampeón de la Copa Libertadores, y actualmente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El argentino Jorge Sampaoli acordó su contrato para llevar adelante su segunda gestión en Atlético Mineiro, club que tuvo a cargo en 2020, y donde tendrá a disposición a los argentinos Fausto Vera, Renzo Saravia y Tomás Cuello.
Luego de dirigir en los primeros meses de 2025 al Rennes de Francia, Sampaoli estuvo sin trabajo y su nombre sonó en clubes como San Pablo, Santos e Inter,de Porto Alegre.
Mineiro está decimocuarto en el Brasileirao, fue eliminado de la Copa de Brasil y disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Bolívar, de Bolivia. A fines de la semana pasada los directivos de Mineiro decidieron despedir al veterano Cuca luego de que fueran eliminados de la Copa de Brasil y de perder con Vitoria por el Brasileirao.
