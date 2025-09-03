Se va Carrefour de Argentina: qué supermercado quiere quedarse con las sucursales

La cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció que venderá sus sucursales en Argentina hace varios meses. Se trata de una decisión basada en un proceso de reorganización interna. La lista de interesados creció durante las últimas semanas, pero hay uno que pica en punta y ya se dedica al rubro supermercadista.

La firma líder del consumo masivo en el país puso en marcha un proceso de revisión internacional de sus activos, que incluye la venta de todo su negocio en la Argentina, despertando el interés de diferentes actores del sector comercial. Los compradores van desde supermercadistas hasta empresarios de la industria textil.

Sin embargo, hay uno de los interesados que se encuentra mejor posicionado. De acuerdo a lo que informó iProfesional, Francisco De Narváez es quien más chances tiene de quedarse con las casi 700 sucursales de Carrefour. En total son un aproximado de 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express. Francisco De Narváez es, además, el dueño del grupo GDN, otra de las cadenas que sumó en el 2000 luego de comprar las operaciones locales de Walmart en Latinoamérica.

Según pudo conocer el mismo medio, el dueño de Changomás "corre con ventajas" ante la propuesta que ofreció al board de Carrefour mediante el Deutsche Bank, banco elegido por los franceses para que distribuya la carpeta con las condiciones de venta entre posibles interesados.