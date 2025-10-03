Patrimonio histórico e identidad marplatense: Juan Manuel Cheppi presentó un proyecto para proteger los inmuebles afectados por incendios o siniestros

El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante para crear un Régimen Especial de Protección de Inmuebles Patrimoniales Afectados por Incendio o Siniestro, con el objetivo de preservar el acervo histórico y cultural de Mar del Plata.

La iniciativa surge a partir de los recientes siniestros que dañaron construcciones de alto valor patrimonial, entre ellas la casona de Colón y Alvear, conocida como Villa Blaquier, declarada Bien de Interés Arquitectónico Nacional.

El proyecto establece que, cuando un inmueble patrimonial sufra daños graves, podrá ser declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, garantizando la indemnización justa a los propietarios. Estos bienes se incorporarán al patrimonio municipal y se destinarán prioritariamente a su reconstrucción o restauración, o en su defecto a usos culturales, educativos o comunitarios.

Cheppi cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo local: “El municipio no se hace cargo de nada, por eso vamos a presentar esta misma propuesta en la Legislatura provincial para que la Provincia de Buenos Aires, con sus recursos, se haga cargo también del patrimonio histórico, que no es solo de la ciudad sino también de toda la provincia”, afirmó.

El edil agregó que la iniciativa busca cerrar la puerta a la especulación inmobiliaria: “Que nadie piense que prendiendo fuego un edificio histórico va a poder construir una torre. El patrimonio de Mar del Plata es de los marplatenses y lo vamos a defender”, subrayó.