16 ómnibus, una combi y una camioneta se prendieron fuego en un gigantesco incendio

El humo al salir del predio de la exempresa de transporte en Tandil.

En la ciudad de Tandil se vivieron horas de máxima tensión a partir de un nuevo incendio registrado en el predio de la exempresa de transporte Río Paraná, donde semanas atrás ya se había producido otro siniestro similar. Según se detalló, en esta oportunidad al menos 16 ómnibus se vieron afectados, entre otros rodados situados en el lugar.

Al igual que el 14 de septiembre, otra vez una gran columna de un humo espeso y negro copó el cielo de la ciudad de Tandil desde la zona del citado predio situado en calles Rosales y Palacios.

El predio de la exempresa Río Paraná en Tandil. (Foto eldiariodetandil.com)

El lugar es depósito de viejos coches de la empresa de larga y media distancia actualmente sin operaciones en la región.

El fuego, propagado por muchos colectivos, afectó también a una combi y a una camioneta y la intervención de los bomberos contribuyó a que las llamas no se replicaran por fuera del predio.

El humo se observó desde distintos puntos de la ciudad de Tandil.

De acuerdo a lo precisado por las autoridades, por el hecho no hubo que lamentar heridos.

Aunque el fuego no afectó a las viviendas linderas al predio, muchos vecinos decidieron sacar elementos de sus hogares ante el temor de que el siniestro se ampliara.