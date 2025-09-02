Chocó con su camioneta de frente contra un árbol y debió ser trasladado al Higa

Un violento accidente se registró durante las tarde de este martes en la zona sur de Mar del Plata. Precisamente en la intersección de Camino Viejo y Las Cuatro Tranqueras, donde el conductor de un rodado impactó de frente contra un árbol.

Al lugar acudió una dotación de bomberos del cuartel Chapadmalal, que al arribar constató que se trataba de una camioneta Ford Ranger, cuyo piloto, un hombre domiciliado en Miramar, resultó lesionado.

El herido fue asistido para salir del vehículo y trasladado en ambulancia del Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Bomberos también trabajaron en la asistencia y aseguramiento de la escena, tras lo cual regresaron al cuartel sin novedades adicionales.