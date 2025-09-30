Se encienden las alarmas en Boca: Paredes convocado por Scaloni, cuál será la decisión del Xeneize

El mediocampista sería citado para viajar a Estados Unidos y formar parte de la gira de la Albiceleste por lo que se perdería dos partidos claves del conjunto de la Ribera de este Torneo Clausura.

La convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina para los amistosos de octubre generó cierta preocupación en Boca, ya que el volante se perderá encuentros determinantes en el plano local. Sin embargo, la dirigencia del club decidió no pedir su baja ante la AFA, por lo que el futbolista campeón del mundo viajará a Estados Unidos para sumarse a la gira programada por Lionel Scaloni.

El mediocampista surgido en las inferiores Xeneizes será parte de los partidos que la Albiceleste disputará el viernes 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. De esta manera, se perderá el compromiso de Boca ante Barracas Central del 11 de octubre y también podría ausentarse ante Belgrano aunque probablemente este a disposición ya que será el fin de semana próximo al encuentro con el equipo centroamericano.

La postura de la dirigencia de Boca es clara: respetar las citaciones a la Selección y no interferir con los planes de Scaloni. Así, la ausencia de Paredes en el equipo de Miguel Russo abre un hueco importante en el mediocampo, ya que se trata de un futbolista clave para el funcionamiento colectivo, con jerarquía para resolver en los momentos más difíciles y que desde su llegada el rendimiento del equipo cambió rotundamente por lo que sería un riesgo importante no contar con él.

En las últimas presentaciones con la Selección Argentina, Paredes fue titular aunque no completó los 90 minutos. Scaloni lo considera una pieza de recambio confiable en una zona donde abundan variantes, pero su experiencia y su capacidad de manejo le permiten seguir siendo parte de la base del plantel campeón del mundo en Qatar.

Los partidos que Boca afrontará en el Clausura son fundamentales tanto para asegurar la clasificación a los octavos de final como para sumar en la tabla anual, donde cada punto cuenta con vistas a la Copa Libertadores 2026. Por eso, la ausencia de Paredes preocupa y obliga al DT a reacomodar las piezas de un equipo que no puede dar ventajas.

Aunque no sería la única preocupación para Boca, ya que en noviembre también hay fecha FIFA y la misma sería luego del partido con River por lo que podría perderse el partido con Tigre de la última fecha y el hipotético partido de octavos de final del Clausura.