Decisión inminente: el New York Times vaticinó buenas noticias para Franco Colapinto

Un análisis del prestigioso medio estadounidense posicionó al pilarense como la alternativa más firme para la próxima temporada de la Fórmula 1.

El futuro de la Fórmula 1 está tomando forma, y uno de los nombres que más suena para 2026 es el del Franco Colapinto. En un análisis reciente del prestigioso medio estadounidense The Athletic, sección deportiva del New York Times, el joven piloto aparece como el principal favorito para ocupar el segundo asiento de Alpine en la temporada 2026, por delante de Jack Doohan y Paul Aron.

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre el futuro compañero de Pierre Gasly, quien estará con el equipo hasta 2028, el debate está centrado en quién será su acompañante en una nueva etapa para Alpine. A partir de la temporada 2026, el equipo francés cambiará a motores Mercedes, lo que traerá consigo un cambio reglamentario crucial. Según el informe de la periodista Madeline Coleman, Colapinto tiene la delantera en esta carrera interna.

El análisis sostiene que el argentino tiene una ventaja clara sobre sus competidores directos, Doohan (quien reemplazó al argentino en Imola) y Aron (el tester de Alpine). Se estima que la decisión final se tomará hacia finales de 2025, con un posible anuncio alrededor del Gran Premio de Brasil, en São Paulo, que se celebrará el 9 de noviembre.

La trayectoria de Colapinto, que hizo su debut en Alpine luego de su paso por Williams, ha sido destacada por sus buenos resultados en las primeras carreras, donde consiguió puntos en dos de sus primeras cuatro competiciones. Aunque su arranque en el equipo francés no fue el ideal, su rendimiento en pista y su valor comercial siguen jugando a su favor, consolidándolo como el principal candidato.

No obstante, el análisis también subraya que su adaptación al equipo francés ha estado condicionada por varios factores. Sin una pretemporada para preparar el coche y con un monoplaza que no ha sido competitivo, situado en la última posición del campeonato, las expectativas sobre su rendimiento fueron altas desde el principio. Incluso Flavio Briatore, jefe de Alpine, reconoció que la presión sobre el joven piloto fue excesiva.

Una de las frases más destacadas del informe afirma: "De los tres candidatos internos, Colapinto parece ser la opción más probable para el próximo año en este momento, pero necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en cuanto a ritmo y mostrar señales de mejora".

Además en una entrevista con The Race, Briatore dejó en claro que la pelea por el segundo asiento en 2026 está entre Colapinto y Aron. El próximo gran desafío para el argentino será este fin de semana, cuando vuelva a subirse al Alpine en el Gran Premio de Singapur.

Será crucial para mantener su ventaja sobre los demás candidatos y continuar sumando razones para quedarse con la butaca. El futuro del argentino en Alpine sigue en juego, pero todo apunta a que, si continúa con su desarrollo y evita mayores errores, el argentino podría ser la gran revelación del equipo en 2026.