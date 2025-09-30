Cierra una fábrica multinacional dedicada a la producción de films e insumos industriales: despidieron a 60 trabajadores

A solo 20 días de que se conociera el cierre de la fábrica de cerámica ILVA, otra compañía decidió bajar la persiana en el interior bonaerense: se trata de Magnera, una firma de Estados Unidos especializada en insumos industriales, que deja de funcionar y deja a 60 personas en la calle.

La empresa, que elabora materiales no tejidos y films que se utilizan para producir otros bienes, informó que las operaciones se detendrán de inmediato, aunque cumplirá con los compromisos que ya tenía adquiridos con sus clientes.

"Más de 60 empleados se verán afectados por el cierre", admitió la compañía, que agregó que está trabajando "para proporcionar apoyo a los trabajadores impactados".

Magnera cierra su planta en Pilar.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, declaró Curt Begle, CEO de Magnera. “Refleja nuestro compromiso de construir una organización más eficiente, receptiva y sostenible, mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado”.

Magnera "nació" a fines del año pasado de la fusión del negocio de no tejidos y films para la salud y la higiene de la firma Berry Global (que operaba en Argentina) con Glatfelter. Esta unión se concretó a fines de 2024. Ahora, la empresa informó que el cierre en Argentina es parte de un plan para mejorar su “operación global”.