Último día para aprovechar el descuento especial del 50% con Cuenta DNI

Hoy está vigente por última vez en el mes un beneficio que fue sumado pen septiembre para ahorrar pagando con la billetera virtual.

Cuenta DNI ofrece en el cierre del mes de septiembre 2025 una serie de descuentos y beneficios que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios. Y este martes estará vigente por última vez en el mes un beneficio que pudo ser utilizado en septiembre.

Es un beneficio especial del 50% en cines, que se hace efectivo en el momento y es sin tope de reintegro. El descuento estuvo vigente todos los lunes y martes durante todo este mes, por lo que este martes 30 de septiembre será la última oportunidad para aprovecharlo.

Los cines que están adheridos al beneficio en nuestra ciudad son las salas del Paseo Aldrey (Alberti 2115), el Ambassador (Córdoba 1673), Cinemacenter Diagonal (Diag. Pueyrredón 3058 - Paseo Diagonal) y los cines de Los Gallegos Shopping (Rivadavia 3050 - 2ª Piso).

También estará vigente en cines de otras tres ciudades de la provincia de Buenos Aires: Cinemacenter Bahía Blanca (Av. Sarmiento 2153 - Bahía Blanca Plaza Shopping), Cinemacenter Florencio Varela (Av. San Martín 554 - Centro Comercial Carrefour) y Cinemacenter Tandil (Panamá 351 - Centro Comercial Carrefour).

Todos los descuentos vigentes de Cuenta DNI de septiembre

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a 15 mil pesos en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.