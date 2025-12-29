Persecución de película: robaron una camioneta, chocaron cinco autos y atropellaron a un vecino

Una tremenda persecución ocurrió este mediodía en los barrios Termas Huinco y Regional que incluyó una camioneta robada, autos chocados, un vecino herido, un detenido y un prófugo: una escena digna de una película de acción, pero en Mar del Plata.

Según detallaron fuentes policiales a 0223, todo comenzó con el robo de una camioneta Volkswagen Amarok sustraída de Carasa al 3500 por, al menos, dos sujetos que se fugaron rápidamente del lugar.

La camioneta chocó contra cinco vehículos en la huida.

En la descontrolada huida (perseguidos por efectivos policiales) chocaron contra cinco vehículos (una Surán, una Jeep, un Ford Ka, una Chevrolet Spin y una Duster). En uno de ellos, se encontraba un vecino cargando equipaje para viajar, que fue atropellado y debió ser trasladado al hospital con heridas.

Finalmente, en la cuadra de Mariano Acosta entre Rawson y Garay uno de los delincuentes fue detenido luego del impacto. El sujeto tenía en su poder un arma de fuego que fue secuestrada, mientras que el segundo de los hombres continúa prófugo y es intensamente buscado.