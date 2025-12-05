Violenta entradera: una jubilada murió de un infarto y los ladrones se llevaron sus ahorros

Una entradera ocurrida en González Catán terminó en tragedia cuando una mujer de 78 años murió de un infarto al sorprenderse con dos delincuentes dentro de su vivienda. El episodio sucedió en una casa ubicada en Santo Tomé al 6700, en el partido de La Matanza.

La víctima, identificada como Susana Antonia Díaz, descansaba junto a su esposo cuando ambos escucharon ruidos en el interior de la propiedad. Al levantarse para ver qué ocurría, la mujer se encontró frente a los ladrones y se descompensó de inmediato, cayendo al suelo. La autopsia confirmó que falleció por un infarto y que no presentaba signos de violencia.

Según reconstruyeron fuentes policiales, los asaltantes exigieron dinero y el marido entregó unos 4 millones de pesos. Con el botín en mano, escaparon sin dejar rastros. Los investigadores creen que la banda estaba compuesta por al menos cuatro personas: dos que actuaron como campana en el exterior y dos que ingresaron a la vivienda, aunque no descartan más involucrados.

El hombre, identificado como Humberto Mercado, quedó en estado de shock y debió recibir asistencia por parte de los agentes que llegaron tras el llamado al 911. Presentaba golpes en las piernas, aunque no sufrió lesiones de gravedad.

La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó en manos de la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Claudio Fornaro.