"Hijo 'e Cabra": el golazo de Ciro Messi que se viralizó en redes sociales

No es la primera vez que se ve al menor de los Messi brillando con la pelota.

De derecha, por arriba del cuerpo del pequeño arquero rival, al ángulo superior izquierdo. Así fue el golazo de tiro libre de Ciro Messi, el hijo menor de Lionel y Antonella, quien anotó para el equipo Sub 8 del Inter de Miami y el video con la imagen de su ejecución se hizo viral en pocas horas.

Ciro, de 7 años, es el menor de los tres hijos del matrimonio Messi-Rocuzzo. “Es el más parecido a mí en carácter”, había revelado el capitán de la Selección Argentina hace algunos meses en una entrevista.

El menor de la familia Messi debutó en septiembre del año pasado en la Academia del Inter Miami, siguiendo los pasos de sus hermanos, Thiago, de 13 años y Mateo, de 10, quienes también juegan en otras categorías del club.

Sin embargo, el video de su golazo de tiro libre no es el primero que se convierte en tendencia en las redes, ya que hace algunas semanas también se habían viralizado algunas imágenes a pura gambeta en otro partido de divisiones menores.

