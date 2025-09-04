Jueves frío y con precipitaciones: a qué hora llueve en Mar del Plata

El viento proveniente desde el sur trajo, finalmente, la esperada ola de frío post Santa Rosa. Se anunciaba la baja de la temperatura y se siente en la mañana del jueves. Pero, ¿lloverá en Mar del Plata?

Tras ver el granizo caer sorprendentemente en Necochea, durante la noche del miércoles, esta mañana las precipitaciones y las fuertes ráfagas desataron su furia en la madrugada marplatense. Ya en el amanecer del jueves, una llovizna acompañó la tímida presencia del sol, la cual no pudo aumentar la sensación térmica.

La máxima temperatura llegará a los 9° hoy, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos tomarán una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, siendo el día más ventoso de la semana. La lluvia, tenue, podría regresar en horas del mediodía.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Para lo que viene, el panorama es todavía más helado. Las temperaturas mínimas pronosticadas son de 3° para el viernes y para el sábado. De a poco se acerca la primavera, no obstante el invierno se resiste en el país e impacta en la ciudad de Mar del Plata.