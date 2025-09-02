La ciudad más inestable: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Después de una jornada más que agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y la zona. Si bien se espera un aumento de temperatura, también se anuncian lluvias y chaparrones.

El miércoles comenzará con lloviznas y una temperatura de 11 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas y una temperatura que descenderá a los 7 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el oeste, disminuirá su velocidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde se aguarda por chaparrones, con una temperatura máxima de 16 grados. El viento soplará desde el sudoeste entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan más chaparrones, y una temperatura cercana a los 8 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sur pero disminuirá su velocidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.