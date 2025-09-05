Quiénes son las marplatenses confirmadas para Masterchef Celebrity: la lista de los participantes

El 30 de septiembre comenzará la edición 2025 de MasterChef Celebrity

Este jueves, Wanda Nara y Vero Lozano, revelaron 20 de los 24 participantes que formarán parte de la edición 2025 de Marter Chef Celebrity entre los que figuran dos marplatenses mientras que el jurado estará nuevamente conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Así, Telefe puso fin a las especulaciones sobre los posibles elegidos y publicó la lista oficial de quienes debutarán el próximo 30 de septiembre y apunta a figuras y escándalos del momento. Por caso, Wanda Nara trabajará junto a su ex pareja Maxi López, su histórica rival Evangelina Anderson y el periodista que la calificó de mitómana Luis Ventura.

Entre los hombres, el listado de participantes se completa con Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andrés “Andy Chango” Fejerman, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Pablo Lescano y Roña Castro.

Entre las mujeres hay dos marplatenses históricas: Marixa Balli y La Joaqui. A ellas se suman Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Romina “Momi” Giardina, Sofía Martínez y Valentina Cervantes

Con esto, se confirma un total de 20 de los 24 participantes para la nueva entrega. Según la información que se filtró hace algunos días, aún restarían por confirmarse Emmanuel Horvilleur, Leandro “Chino” Leunis, Sofía “La Reini” Gonet y Julia Calvo.

El programa comenzará al término de "La Voz" el 30 de septiembre.