“Romina está con Mila”: la emotiva reaparición de Cris Morena tras la muerte de su nieta

Cris Morena reapareció en público en medio de un momento personal muy doloroso. La productora y creadora de Rebelde Way sorprendió al público del show de Erreway en el Movistar Arena con una aparición inesperada que emocionó a todos los presentes.

Frente a miles de fanáticos que no esperaban verla, Cris subió al escenario acompañada por Benjamín Rojas y Felipe Colombo. Allí, frente al público que creció con sus historias, compartió unas palabras llenas de emoción, recordando a su hija Romina Yan y a su nieta Mila, fallecida recientemente en un trágico accidente en Miami. "Vivir es resistir nuestra propia cruz", aseguró

“Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”, dijo visiblemente conmovida.

Luego, Cris reflexionó sobre el espíritu de Rebelde Way. “A través de la música, la amistad y el amor quería mostrarles que no están solos. Rebelde Way es amor, es pasión que flota. Es romper con lo que nos impide volar. Esas ganas locas de vivir la vida”, dijo.

La de este jueves fue la primera aparición de Cris Morena tras la muerte de su nieta Mila, hija de Tomás Yankelevich. En ese momento, Cris estaba en viaje hacia Uruguay, pero cambió de rumbo y voló a Estados Unidos para acompañar a su familia.

Desde el escenario, y en un clima de emoción colectiva, Cris simplemente dijo: “Aquí estoy”, conmocionó a todos los presentes en un momento tan delicado de la vida de la creadora de algunos de los mayores éxitos televisivos dedicados a los más jóvenes de las últimas décadas.