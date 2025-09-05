Secuestran indumentaria policial, un pistolón y municiones en allanamientos por narcomenudeo

Cuatro allanamientos simultáneos a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata y de la Estación de Policía Comunal de Miramar dejaron como saldo el secuestro de indumentaria de la policía bonaerense, 700 mil pesos, un pistolón, municiones y otros elementos relacionados con una causa por narcomenudeo.

Las medidas se hicieron efectivas en cuatro domicilios ubicados en las inmediaciones de calle 54 Bis al 300 en inmuebles de los numerales pares e impares, como así también en arteria De todos Los Santos al 700 y Avenida Del Mar al 1600. Los allanamientos habían sido solicitados por la fiscal Ana María Caro al Juzgado de Garantías N°5.

La causa se originó a finales de junio cuando personal de la Delegación de Drogas Ilícitas Miramar confirmó que dos hombres y dos mujeres comercializaban estupefaciente en su domicilio.

Fueron cuatro allanamientos.

En los operativos aprehendieron a dos hombres de 32 y 41 años y una mujer de 26 que quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y en la Unidad Penal N°50, respectivamente por los delitos de infracción a la ley de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.

De igual manera otras dos mujeres de 32 y 35 años y un hombre de 44 fueron notificados de la formación causa por el delito de Infracción a la ley de drogas.