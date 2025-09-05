Perpetua o absolución, los pedidos en el juicio a la acusada de matar a su hija con éxtasis y alcohol

En línea con lo que fue la investigación penal preparatoria y el desarrollo del debate, la fiscal Florencia Salas pidió este viernes que la mujer de 48 años acusada de matar a su hija tras darle un cóctel de éxtasis y alcohol sea condenada a prisión perpetua.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 insistió en que Natalia Etcheverry actuó de forma dolosa al suministrar esas sustancias a su hija de 8 años que padecía epilepsia refractaria con Síndrome de West y un retraso madurativo.

A su término, los jueces Federico Wacker Schroder, Juan Manuel Sueyro y Fabián Riquert escucharon el alegato del abogado defensor Pablo Miqueleiz, quien pidió la absolución de la mujer.

De manera subsidiaria, la defensa planteó que se considere al hecho como abandono de persona y se le imponga el mínimo de la pena.El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 dará su veredicto y sentencia el próximo 16 de septiembre.

Durante la investigación, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 consideraron que la mujer le suministró el éxtasis y el alcohol que generaron –según las pericias- la hemorragia cerebral que terminó con la muerte de la menor. “El éxtasis más un contenido alcohólico de 2 gramos en sangre hace pensar que no pudo ser accidental esa toma”, dijo en su momento el fiscal.

La menor falleció el 3 de septiembre de 2022 y en un primer momento los médicos que acudieron a la casa ubicada en Luzuriaga al 1200 no hallaron señales de traumatismos o cuestiones externas y atribuyeron el deceso a las patologías de la menor.

Dos días después, el papá de la nena se presentó en la fiscalía y mostró a las autoridades el mensaje que le había enviado la mujer el mismo día en que murió la nena: “Hasta acá llegué. Voy a cometer una locura. No puedo más”. El hombre solicitó que se realice una investigación para confirmar si la muerte de su hija había sido accidental, tal como informó la madre, o la mujer había provocado la muerte de la niña.

En ese momento el fiscal Ramiro Anchou, con el aval de la Justicia de Garantías, solicitó la exhumación del cuerpo de la pequeña y la realización de una autopsia para revelar las causas de la muerte. A su vez, solicitó a los efectivos especializados de la DDI que se tomen declaraciones testimoniales y se haga un relevamiento vecinal para conocer los antecedentes de la familia, lo que le permitió detectar contradicciones en el relato de la madre.

El resultado preliminar de la autopsia permitió confirmar que en el cuerpo de la niña había una alta dosis de alcohol en sangre y restos de éxtasis. Los médicos especializados confirmaron que la muerte de la niña se dio por una intoxicación medicamentosa.