Cuenta DNI de septiembre: este finde se suma un descuento especial del 30% en gastronomía

Hoy y mañana vas a poder aprovechar un beneficio en restaurantes que Cuenta DNI sumó solamente para este fin de semana.

Cuenta DNI ofrece durante todo el mes de septiembre 2025 una variedad de descuentos y beneficios que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios para ahorrar con la billetera virtual. Y este fin de semana estará vigente uno que se sumó de manera especial para celebrar un nuevo aniversario del Banco Provincia.

Para festejarlo, Cuenta DNI ofrecerá el Especial Cumpleaños Banco Provincia. Se trata de un 30% de descuento, que se podrá aprovechar el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía adheridos.

El beneficio tendrá un tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos durante este fin de semana. El descuento podrá ser aprovechado en más de cinco mil comercios de toda la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata habrá más de 600 locales adheridos en el rubro gastronomía (restaurantes, confiterías, comida rápida, heladerías).

Además, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona).

También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto) y el clásico descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que estará vigente por primera vez en el mes.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de septiembre

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.