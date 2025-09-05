Círculo, a pura contundencia para seguir con vida

Círculo hizo lo que tenía que hacer en la despedida de la segunda fase en su casa y va por la clasificación en Rawson. (Foto: Edu Machado)

Todo se le abrió demasiado rápido a Círculo, que no dejó dudas y venció categóricamente a Sol de Mayo de Viedma por 4 a 0, en su despedida del “Guillermo Trama” en la segunda fase y quedó bien parado para ir por la clasificación a los playoffs en la última fecha ante Germinal en Rawson.

Apenas iban 15 segundos cuando se hizo oir el primer festejo. El más difícil, llegó en el saque del medio. Leandro Duarte desbordó por izquierda e Imanol Iriberri apareció por el medio para tocar al gol y abrir rápidamente el marcador. Era todo de Círculo que tuvo el segundo en un par de oportunidades y lo convirtió a los 10’, tras una buena acción de Makarte y la aparición por el segundo palo de Leandro Duarte.

El trámite seguí siendo del local que si aceleraba podía seguir estirando la cuenta. Y lo hizo con una corrida de Bonet que enfrentó al arquero y definió cruzado.

El complemento estuvo de más, el trabajo ya estaba hecho. Diego Cochas metió variantes para refrescar el equipo y darle descanso a algunos tras la travesía de Mendoza. Una buena acción individual de Julián Vilchez terminó en una definición de Laureano Tello y puso el 4 a 0 definitivo.

El próximo fin de semana, el Papero visita a Germinal de Rawson en el cierre de la segunda fase.

