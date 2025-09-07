Elecciones en PBA: Fuerza Patria gana con casi el 47% de los votos

Elecciones en PBA: confirmaron a qué hora se conocerán los primeros resultados

21:00 | Fuerza Patria gana con casi el 47% de los votos

Con el 83% de las mesas escrutadas, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció los primeros resultados y confirmó un amplio triunfo de Fuerza Patria a nivel provincial, en lo que significa un duro revés para el Gobierno nacional.

20:53 | "Ganó el kirchnerismo, perdió Argentina"

20:50 | El dólar cripto subió 3,21% en las últimas dos horas

A la espera de los resultados en la provincia de Buenos Aires, el dólar cripto alcanzó los $1.432.

20:30 | "Los vecinos ratificaron el rumbo y a LLA"

Cecilia Martínez, concejal de La Libertad Avanza, expresó su satisfacción por el desarrollo de los comicios en el distrito de General Pueyrredon y en la quinta sección electoral.

"Hay distritos que son mucho más complejos que la quinta, así que vamos a seguir esperando con cautela, pero no podemos negar que estamos muy contentos por Mar del Plata y por la quinta sección. Los vecinos ratificaron el rumbo y a La Libertad Avanza", dijo.

La edil libertaria ratificó que Montenegro está en viaje hacia La Plata para esperar los resultados con el presidente Javier Milei.

Cecilia Martínez va detrás de Fernando Muro en la lista de concejales. Foto: 0223.

20:25 | "Podemos confirmar un triunfo importante de Fuerza Patria"

Desde el búnker de Fuerza Patria, Sebastián Galmarini, director de Banco Provincia, afirmó en una breve conferencia de prensa la tendencia ganadora de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Creemos que estamos en un escenario de un triunfo bastante importante. Tenemos que esperar a las 21, pero tenemos resultados provisorios que fuimos recabando y podemos confirmar que hay un triunfo de Fuerza Patria", sostuvo.

20:15 | Fernanda Raverta lamentó la baja participación

La candidata a senadora de Fuerza Patria por la quinta sección electoral, Fernanda Raverta, lamentó la baja participación en las elecciones legislativas que se ubicó por debajo del 66% que se registró en los comicios de medio término del 2021.

"Se discute un programa económico cruel, que hace daño, que reprime. Teníamos ganas de que hubiese una participación mayor. Creemos que hicimos una buena elección y esperamos los resultados", afirmó la marplatense en declaraciones al canal de streaming Cenital.

"Esta elección condiciona el envalentonamiento de un gobierno que esta desbocado y desmedido. Vamos a dar un mensaje claro", agregó.

Fernanda Raverta lamentó la caída de participación en estas elecciones. Foto: 0223.

19:30 | El intendete Guillermo Montenegro abandona Mar del Plata y esperará los resultados con Javier Milei

Tal como anticiparon fuentes del Ejecutivo nacional, el jefe de Estado esperará los resultados con sus ocho candidatos seccionales, entre ellos el jefe comunal de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

Después de brindar la temprana conferencia de prensa en el Hotel Dorá con Alejandro Carrancio, vicepresidente de La Libertad Avanza bonaerense, los dirigentes partieron cerca de las 19 en automóvil por la ruta 2 con destino hacia La Plata.

19:07 | Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza en La Plata

El presidente de la Nación estará junto a sus ocho candidatos seccionales para cuando salgan los primeros cómputos oficiales, según informaron desde Presidencia. El traslado será vía terrestre como es habitual y estará acompañado por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

19:00 | Participó el 63% del padrón electoral

Luego del cierre de los comicios, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó que al menos el 63% del padrón electoral participó de las elecciones legislativas.

Participó el 63% del padrón electoral

18:30 | Optimismo en el búnker de LLA en Mar del Plata

El candidato a senador Guillermo Montenegro y el vicepresidente de La Libertad Avanza en Mar del Plata, Alejandro Carrancio, brindaron una conferencia de prensa desde el Hotel Dorá de Buenos Aires al 1800.

“La boleta se movió mucho”, aseguró el jefe comunal respecto al desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones en General Pueyrredon y la Quinta Sección.

Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio de la Alianza La Libertad Avanza.

18:20 | Conferencia de prensa de Bianco

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una breve conferencia desde el centro de cómputos acerca del cierre de los comicios y el inicio del conteo de votos.

“Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas. No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado y rápido”, afirmó el funcionario.

El funcionario del Gobierno bonaerense confirmó que los primeros resultados se conocerán a partir de las 21 siempre y cuando estén escrutadas el 30% de las mesas de todas las secciones electorales.

18:00 | Cerraron los comicios y hay expectativa por los primeros resultados