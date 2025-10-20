"Contar hasta 7 y darle fuerte al medio": la didáctica convocatoria de Massa para votar a Fuerza Patria

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, invitó a los votantes a ubicar el puesto 7 en la Boleta Única de Papel.

A menos de una semana de desarrollarse las elecciones legislativas nacionales, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó de forma clara y directa cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral.

Con la modificación del sistema de votación, los argentinos deberán utilizar por primera vez la Boleta Única de Papel por lo que los principales dirigentes políticos buscan que los electores puedan asegurar su voto de forma válida.

En un video difundido en sus redes sociales, Massa contó de forma didáctica cómo ubicar al espacio que representa e invitó a "contar hasta 7" y darle "fuerte al medio".

Con tono cercano, enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”.

Para buscar de forma práctica la lista, Massa agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.