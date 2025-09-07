Un jugador de rugby de 18 años murió en un violento choque cuando volvía de jugar

Salvador Passadore, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, murió en un accidente vial ocurrido sobre la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en el centro-oeste de la provincia. El joven de 18 años viajaba como acompañante en una camioneta que impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

La colisión se produjo cuando el grupo regresaba de disputar un partido en Rafaela. La escena del choque, en el kilómetro 5 de la traza nacional, obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos durante varias horas.

El hecho se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 17. En el vehículo accidentado se trasladaban siete personas, todas pertenecientes al Santa Fe Rugby Club. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los jóvenes volvían hacia la ciudad de Santa Fe tras participar de una jornada deportiva. La violencia del impacto causó destrozos en ambos vehículos, aunque el conductor del camión no sufrió lesiones.

“Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, declaró el chofer del vehículo de carga, en diálogo con el medio santafecino La Capital. En paralelo, bomberos voluntarios, efectivos policiales y servicios de emergencia intervinieron rápidamente en el lugar del siniestro para asistir a las víctimas y restablecer la circulación vehicular.

Desde la Policía de Seguridad Vial indicaron que el corte de tránsito se extendió por más de tres horas, y recomendaron a los automovilistas evitar la zona utilizando la ruta provincial 6 y la ruta 70 como vías alternativas.

Tras el accidente, tres de los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital José María Cullen de la capital provincial. El director del centro de salud, Bruno Moroni, detalló que uno de los jóvenes estaba próximo a recibir el alta médica gracias a su evolución favorable.

En tanto, los otros dos presentaban politraumatismos, pero permanecían estables, internados en sala general y bajo monitoreo clínico. Uno de ellos fue suturado por una lesión cortante. Ninguno corría riesgo de vida.

La noticia de la muerte de Passadore generó un fuerte impacto en el ambiente del rugby local. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, escribió en sus redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.