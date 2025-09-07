Montenegro le volvió a ganar a Raverta y le dio el triunfo a La Libertad Avanza en la Quinta

El intendente Guillermo Montenegro de La Libertad Avanza se impuso en las elecciones de senador provincial por la Quinta Sección electoral ante la candidata de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, por una ventaja de 4 puntos según los primeros datos oficiales y con el 86% de las mesas escrutadas.

Según los datos a conocer de manera oficial, Montenegro obtiene el 41,47%, mientras que Raverta llega al 37,59%. En tercer lugar aparece el intendente de Rauch, Roberto Suescún, de Somos Buenos Aires, con el 11,5%, por lo que queda lejos del 20% necesario para obtener un de las cinco bancas en juego. El cuarto lugar, en tanto, es para Alejandro Martínez del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con 2,5%.

De esta manera, La Libertad Avanza se queda con tres bancas en la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense que serán ocupados por Montenegro, la marplatense Cecilia Martínez y el platense Matías De Urraza. En tanto, por Fuerza Patria ingresarán Raverta y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi.