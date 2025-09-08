El dólar oficial anotó su mayor salto desde abril y rozó los $1.430: a cuánto se vende banco por banco

Tras la contundente derrota electoral de La Libertad Avanza a manos de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires (PBA), el dólar mayorista superó la barrera de los $1.400 y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico.

El dólar mayorista, que es referencia en el mercado, subió $54 y cerró a $1.409, un 4% más que el pasado viernes y se ubicó a solo 4,3% del techo de la banda. El volumen operado en el segmento contado alcanzó los u$s452,7 millones, sin intervención oficial en el spot.

A su vez, el dólar oficial minorista cerró a $1.435,17 para la venta, un incremento de 4,9% por encima del cierre del viernes, según el promedio de entidades financieras que realiza de manera diaria el Banco Central (Bcra). En el Banco Nación (BNA) cerró la jornada a $1.365 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar se vendió a $1.470 en banco Macro.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista se ubica en terreno negativo.

A nivel financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa 3,6% a $1.441,09 y el dólar MEP lo hace un 3,5% a $1.432,16.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.409,18.

Dólar caliente: a cuánto cotiza la divisa banco por banco tras la derrota electoral del Gobierno