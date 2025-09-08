Sigue la incertidumbre en el taller que cerró sus puertas: los trabajadores no cobraron y del dueño ni noticias

Sigue la incertidumbre entre los trabajadores del taller que presuntamente cerró sus puertas y adeuda salarios de los últimos tres meses a una docena de empleados que se encuentran a la deriva y aguardan una solución a una semana de desatarse el conflicto laboral.

Tal como informó 0223, desde el lunes pasado 12 trabajadores del taller Durán S.A., ubicado en el barrio Camino a Necochea, no saben nada de su empleador y reclaman el pago de los salarios adeudados de junio, julio y agosto, además del pago de aportes.

A principios de mes, según contó uno de los damnificados, el propietario había prometido vender el taller y con el dinero que ganaría pagaría los salarios de sus empleados. Sin embargo, desde el lunes pasado no hay noticias de su paradero y hasta el momento no se sabe nada de él. "Dejó una deuda millonaria y tenemos entendido que pidió plata a un montón de gente y a nadie la pagó", habían comentado al estallar el escándalo.

Según confiaron este lunes a este medio fuentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata), la versión de los empleados es fehaciente. "Eran veinte trabajadores y algunos se fueron e iniciaron demanda. Hoy quedan 12 y estamos viendo si podemos generar la continuidad", comentaron.

El próximo miércoles está prevista una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento se desconoce la postura de la empresa. "El dueño está desaparecido. Es difícil, no hay mucha interlocución. No sabemos si se van a presentar. No hay mucha precisión de lo que va a hacer el empresario", reconocieron.