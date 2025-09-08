Se disparó el dólar: a cuánto cotiza el oficial este lunes post elecciones

Un dato que alarmó a todos los economistas, incluso unos minutos antes de que a las 21 horas se publiquen los primeros resultados de las elecciones: el dólar cripto llegó a un pico de $1.499, aunque su volatilidad ya lo hizo retroceder en las primeras horas del lunes. En estos momentos (8.35 de la mañana) cotiza a $1.418, 50 para la venta.

¿A cuánto cerrará el dólar este lunes?

Sin embargo, la preocupación general tiene que ver con el dólar oficial y con el blue. Porque los especialistas vieron el sacudón instantáneo que impactó en el cripto y piensan en un escenario paralelo, en cuanto a una suerte de reacción del mercado a lo que se votó, en los otros tipos de cotizaciones sobre la moneda extranjera.

La semana previa a los comicios tuvo dos intervenciones del Gobierno Nacional para controlar el precio del dólar, que no se dispare. Para septiembre, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio en torno a los $1.362. No obstante, el viernes cerró a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta el valor oficial. Mientras que el dólar blue, en la última pizarra, cotizó a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.