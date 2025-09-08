Aberrante: el acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas tenía más de 200 archivos de abuso infantil

Al rechazo de la excarcelación dispuesto por la Justicia de Garantías la semana pasada, la situación judicial del acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas en sus partes íntimas suma un agravamiento de la calificación inicial y una nueva imputación al hallar más de 200 archivos de abuso sexual infantil en los elementos secuestrados en su departamento del complejo habitacional SOIP.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género a cargo de Graciela Trill recibió los informes del Ministerio de Justicia provincial que confirmaron el grado de vulnerabilidad de las víctimas, lo que agrava la imputación inicial de facilitación de prostitución de mujeres.

El comienzo de las pericias a los elementos de almacenamiento secuestrados durante el allanamiento arrojó un resultado que, desde la propia fiscalía especializada en ese tipo de delitos, calificaron como aberrante. En el pen drive secuestrado en el domicilio de Facundo Uribe que estaba conectado a un televisor de 75 pulgadas se hallaron más de 200 archivos de fotos y videos de abuso sexual infantil.

“Es un material que claramente se adquiere en sitios de internet o se intercambia con otros usuarios, no de producción local. Aún resta analizar el celular y la computadora, pero ya se le imputa la tenencia de esos elementos y esta semana se lo trasladará del complejo penitenciario de Batán a Tribunales para prestar declaración”, confirmaron fuentes judiciales a 0223.

En el marco de la investigación encabezada por el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, en las últimas horas se dio con la víctima que faltaba y ya se le pudo tomar declaración. “Su testimonio está en sintonía con los anteriores y confirma la hipótesis de la captación y explotación que sufrían a partir de un consumo problemático de drogas de las víctimas: esa es la vulnerabilidad confirmada en los informes”, agregaron.

Tal como se informó oportunamente, fue un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 el que denunció el 11 de julio pasado que en dos departamentos del monoblock 21 una persona explotaba comercialmente el ejercicio de la prostitución de tres mujeres identificadas como C.A, L.P. y “L.”.

La actividad la desarrollaba en uno de los dos departamentos allanados en las últimas horas y también en otros lugares de la ciudad a donde el imputado las llevaba en su camioneta tras acordar con los clientes por la aplicación Telegram.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, fue personal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la provincia que realizó las actuaciones parar probar la responsabilidad del imputado en los hechos denunciados. En el marco de esas tares se verificó que Uribe se movilizaba en una VW Amarok -requisada en el operativo- y que a veces llevaba a alguna de esas mujeres hasta un departamento.

Las testimoniales incorporadas al expediente indicaron que era conocido en el barrio que Uribe reclutaba mujeres para consumo de estupefacientes y luego para prostituirlas. El imputado ejercía castigos físicos sobre las mujeres y las trasladaba en su camioneta para que haga los servicios en domicilios particulares u hoteles alojamientos.

En tal sentido hablan de laceraciones que sufrieron las víctimas, quemaduras en la muñeca y hasta tatuajes con la letra F o FU en la pelvis, en la cola, en la oreja y hasta de la pérdida de piezas dentales de algunas de las chicas.

Las filmaciones y fotografías obtenidas por el personal policial confirmaron el ingreso y salida de las potenciales víctimas a bordo de la camioneta del imputado. También detectaron cómo se apagaba la luz roja cuando ingresaba un cliente, qué los dos departamentos estaban conectados y que Uribe llevaba a las mujeres a distintos puntos de la ciudad.