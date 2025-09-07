El dólar cripto cotiza cerca de los $1.450: qué puede pasar con el blue y el oficial este lunes

Exactamente a la hora en que se habilitó la publicación de los primeros resultados oficiales, el dólar cripto "vuela" y refleja el impacto de la dura derrota de La Libertad Avanza en Provincia. La cotización, que reaccionó a las filtraciones del 47-33, rompió la barrera del "escenario adverso" de JP Morgan ($1.460) y ya roza los $1.500.

Minutos antes de la publicación de los resultados, el rango de precios era extremo: mientras algunas P2P (como Binance) cotizaban a $1.437, otras (como MEXC P2P) alcanzaron un pico de $1.499. La cotización por estas horas refleja un salto importante comparado con el cierre del viernes ($1.386), y confirma la peor previsión de los mercados para la apertura del lunes.

El banco JP Morgan había advertido en un informe que si el peronismo ganaba por más de 5 puntos el dólar "subiría hasta el límite de la banda", fijado en $1.460.

El dólar cripto se disparó minutos antes de la publicación de los resultados.

Este contexto de aceleración inflacionaria se combina con una marcada volatilidad en las tasas de interés y en la cotización del dólar. Para septiembre, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio en torno a los $1.362 por dólar, un nivel que refleja tanto la presión cambiaria previa a los comicios como la estrategia del Tesoro de intervenir en el mercado.

NOTICIA EN DESARROLLO.-