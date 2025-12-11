La menor de 14 años atropellada en Ruta 2 tiene daño neurológico: "Está en manos de Dios"

Brenda sigue en la terapia intensiva del Hospital Interzonal de Mar del Plata.

En la noche del miércoles una adolescente de 14 años fue atropellada en el kilómetro 393 de la Autovía 2, a la altura de Estación Camet. La menor, identificada como Brenda, fue embestida por un auto Honda City color gris, conducido por un hombre de 66 años, que circulaba acompañado por una mujer de 61 años y una niña de 11. A diferencia de la adolescente, ninguno de ellos resultó herido.

Brenda continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA), sin las condiciones necesarias para ser trasladada. Fuentes oficiales aseguraron que su estado sigue siendo crítico y que presenta daños neurológicos.

Desde el núcleo familiar contaron que su mamá está en el Hospital, mientras que su padre está viajando desde San Luis para acompañarla. "Está en manos de Dios. Seguimos en oración y esperando", dejaron trascender.

Al momento del accidente, Brenda estaba acompañada por profesores del club Estrella de Blegrano. Inmediatamente una unidad del SAME la trasladó al Hospital con una fractura de fémur, doble fractura de miembro inferior y traumatismo de cráneo grave. Se espera un nuevo parte médico.

El apoyo de Deportivo Norte a la familia

Desde el Club Deportivo Norte lanzaron un comunicado a través de sus redes sociales para expresar la preocupación por lo sucedido y el acompañamiento a la familia de Brenda.

Además, apelaron a la solidaridad de las y los marplatenses informando que se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor.