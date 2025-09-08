No dejaba entrar a la gente al cajero y quiso pelearse con la policía

Un sujeto de 19 años que impedía el ingreso de las personas al cajero automático ubicado en la manzana de la Municipalidad e invitó a pelar al personal policial que se acercó al lugar fue finalmente aprehendido.

Los efectivos que cumplen tareas de Policía Adicional –PolAd- en la Patrulla Municipal se acercaron al cajero ubicado en calle San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen. “El joven no acató las órdenes impartidas y los invitó a pelear, por lo que fue reducido”, informaron autoridades policiales.

El sujeto fue trasladado a la comisaría primera donde se labraron actuaciones por infracción a decretos provinciales. Las actuaciones fueron giradas al Juzgado Correccional N°1.