Volvieron a atacar los bici-ladrones: entre cinco intentaron abrir un edificio céntrico

Al menos cinco chicos atacaron el garage y la puerta de acceso a un edificio.

Desde hace meses, un grupo de delincuentes de corta edad merodea por el Centro, La Perla, Constitución y la costa, en busca de edificios que puedan ser atacados y vulnerados. Su accionar es el mismo en cada secuencia y los identifica una característica particular: lo intentan a los golpes y usando bicicletas.

Luego de que vecinos de distintas zonas lo advirtieran a las autoridades, efectivos policiales comenzaron su búsqueda pero el rastrillaje fue en vano.

Ahora, el grupo volvió al ataque con un nuevo episodio: al menos cinco chicos intentaron ingresar a un edificio ubicado en Rawson entre Córdoba y Santiago del Estero bajo la misma modalidad.

"Sucedió en pleno mediodía y es la primera vez que nos pasa", contó a 0223 Lucía, hija de dos propietarios del complejo, quien aportó un video en el que se observa cómo entre varios hacen fuerza sobre el portón del garage para abrirlo.

"Buscaron forzarlo y no pudieron, y también le dieron patadas a la puerta de entrada pero tampoco lograron abrirla", agregó la mujer.

La sensación de cada uno de los propietarios e inquilinos ante estos hechos es la misma. "Estamos con miedo a la noche, a pesar de que tenemos alarma y seguridad en las puertas. No podemos vivir así", contó una de las víctimas a este medio en junio, cuando robaron en un edificio de Brown y Catamarca.

Administradores de edificios advirtieron que el grupo ya fue identificado pero que es necesario que se refuercen los patullajes policiales en las "zonas más calientes" donde se reiteran los hechos.